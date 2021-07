Tidigare i år stod det klart att sommarens upplaga av Way Out West i Göteborg ställts in och att festivalen i stället återvänder i augusti 2022.

Men nu meddelar festivalarrangören Luger att man ändå kommer att anordna ett par konserter i sommar. Initiativet, som fått namnet Way Out Weekend, äger rum under ordinarie festivaldatum, 12-14 augusti, på Villa Belparc i Slottsskogen i Göteborg.