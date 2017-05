Watson hyllade könsneutralt pris på gala

Emma Watson tar emot gyllene popcorn på MTV Movie & TV Awards i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Watson tog emot priset för rollen som Belle i “Skönheten och odjuret". Hon hyllade i sitt tacktal MTV för att inte längre dela upp priset i olika kategorier för män och kvinnor.

– Att ha skapat en könsneutral utmärkelse för skådespelare betyder olika saker för alla, men för mig ger det utryck för att skådespeleri handlar om förmågan att ikläda sig rollen som någon annan. Och det behöver inte delas upp i två kategorier.

Bästa skådespelare i en tv-produktion blev 13-åriga Millie Bobby Brown (Eleven i “Stranger things”), som grät när hon höll sitt tacktal.

Till stort jubel utsågs kyssen i “Moonlight” mellan Ashton Sanders och Jharrel Jerome till årets bästa.

Värd för galan var Adam Devine ("Pitch perfect"-filmerna, "Workaholics"), som öppnade med en ironisk version av ledmotivet till "Skönheten och odjuret" där bland annat den australiska komikern Rebel Wilson var utklädd till en tekanna.

Det kanske mest dramatiska var en hagelstorm en halvtimme innan galan som hindrade en del av kändisarna från att göra entré på röda mattan, enligt LA Times.

Svenska stjärnan Zara Larsson uppträdde på förfesten, som kunde följas live på nätet.

Det var redan innan galan klart att hederspriset Generation award i år går till biljaktsfilmerna "The fast and the furious".