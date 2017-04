Watergateavslöjare till korrespondentfest

2015: "Jag ser så gammal ut att (representanthusets talman, republikanen) John Boehner redan har bjudit in (Israels premiärminister Benjamin) Netanyahu att tala på min begravning". (Detta efter att Boehner bjudit in Netanyahu till USA:s kongress, ett möte som Obama nobbade.)

"Jag har en vän som för bara några veckor sedan tjänade miljontals dollar per år. . . och nu bor hon i en skåpbil i Iowa." (om dåvarande presidentkandidaten Hillary Clinton)

2013: "Okej, jag fattar. När jag tittar mig själv i spegeln nu för tiden måste jag erkänna att jag inte är den bitiga unga muslimska socialist som jag en gång var. Tiden går. Man blir lite grå."

2012: "Det är härligt att vara här på Hilton ikväll, i den här stora, magnifika balsalen. Eller som (den republikanske presidentkandidaten) Mitt Romney skulle kalla det: renoveringsobjektet."

2011: Med anledning av bland andra Donald Trumps anklagelser om att Obama inte skulle vara född i USA sade den dåvarande presidenten att han inte nöjde sig med att visa sin födelseattest, utan att han även tänkte visa en film från förlossningen – och visade ett klipp från filmen Lejonkungen.

Källa: MSNBC med flera