Washington nära toppen – katastrof väntar New York

Delstaten Washington i nordvästra USA – som ungefär är i Sveriges storlek – var ihop med Kalifornien söderut först med att få en explosion av coronavirusfall. Den 9 mars, när SvD rapporterade om saken, hade Washington över hundra bekräftade fall medan stora delar av resten av USA knappt hade något alls.

Under de tre veckorna sedan dessa har New York i nordöstra USA gått om och närmar sig nu snabbt krisläge för vården i storstaden New York City, som har fler invånare än hela Washington.