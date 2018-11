Washingtons målvakt Braden Holtby skadade sig under uppvärmningen inför matchen mot Winnipeg i NHL-hockeyn. Då Holtby inte kunde spela kallades en så kallad nödmålvakt in som backup till andremålvakten Pheonix Copley. Gavin McHale, till vardags coach för University of Manitobas damlag i ishockey, fick ikläda sig Washingtontröjan.