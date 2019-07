Sällskapsspelet "Warhammer 40 000" blir tv-serie, rapporterar Polygon. Bakom produktionen står Big Light Production, som också gjort "The man in the high castle".

Tv-serien kommer att kallas "Eisenhorn", en rollfigur som också varit en av de viktigaste i en boktrilogi som skrivits av Dan Abnett, och som utspelar sig i Warhammer 40 000-världen.