Walter Becker blev 67 år. Foto: Evan Agostini/TT

Donald Fagen och Walter Becker var ett låtskrivarpar i klass med de största. Med Steely Dan satte de en ny standard för rockmusiken genom att addera svängig jazz, sofistikerade ackordgångar och kryptiskt sarkastiska texter befolkade av udda existenser.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Deras musik är lätt att lyssna på – båda hade ett exceptionellt sinne för slagkraftiga melodier – men själva var de svåra att jobba med. Många är historierna om hur studiomusiker avverkades på löpande band i jakten på de mest perfekta studiotagningarna. Ändå, eller kanske tack vare det, blev de ett eftertraktat, men svåruppnåeligt mål för ambitiösa studiomusiker.

Jojje Wadenius har som enda svensk turnerat med Steely Dan, dokumenterat på ”Alive in America”: ”Det var så tungt att jag höll på att få senhinneinflammation före det första giget. Det visade sig vara helt psykosomatiskt”, berättade han för mig 1997.

Med bortgången av Walter Becker avslutas ett musikhistoriskt viktigt kapitel. Både Becker och Fagen har förvisso gjort betydande musikaliska insatser på egen hand, men det är för deras sju gemensamma album under namnet Steely Dan, släppta åren 1972 till 1980, de skapat sig en egen sötsura nisch i rockhistorien. Visst hade de några mindre hits – ”Do it again”, ”Reelin' in the years”, ”Peg” – men det var via de kompromisslöst genomarbetade albumen som de skaffade sig respekt och framgång. 1977 års ”Aja” brukar lyftas fram som mästerverket och visst håller det än i dag: attitydstarkt, urbant svängigt och med en finish som efter 40 år är lika bländande.

Han slutade knarka, började yoga och ägnade sig åt sin nya familj.

Det är klaviaturspelaren Donald Fagen som synts och hörts mest. Han stod för sången och det är han som varit mest aktiv utanför gruppen. Men Steely Dan var ett joint venture där båda utgjorde likvärdiga och matchande pusselbitar. Basisten och gitarristen Walter Becker var också han aktiv utanför Steely Dan. Bland annat producerade han Rickie Lee Jones ”Flying cowboys” 1989 och gav ut två soloalbum, ”11 track of whack” (1994) och ”Circus money” (2008), båda med en betydligt kantigare och rockigare karaktär än Steely Dan-albumen.

Men i stort sett verkade han nöjd med att hålla sig undan på Maui, dit han flyttat 1981 efter att Steely Dan lagt ner verksamheten. Han slutade knarka, började yoga och ägnade sig åt sin nya familj.

Under 90-talet gav Becker och Fagen sporadiska konserter, men efter comebacken med ”Everything must go” (2000) har de turnerat världen runt som aldrig förr. Sverige fick två besök, 2000 och 2007 – men mest har de kuskat runt i USA. Becker var inte med på de senaste konserterna i juli, men det meddelades att han var ”på bättringsvägen”.

Donald Fagen, som just nu är på turné med sitt nya unga band The Nighflyers, skriver i ett öppet brev att han har för avsikt att hålla Steely Dan-musiken levande. Det får han gärna göra, men då blir det utan den speciella dynamik och kemi som fanns mellan de båda musikgenierna.

Walter Becker blev 67 år. Han dog i sitt hem på Maui, ingen dödsorsak har angetts.