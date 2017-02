Wallström om Trumps utspel: "Felen om Sverige ökar"

Trumps uttalanden i ett tv-sänt tal, där han refererade till att ”någonting hänt i Sverige i fredags”, har spridit sig över världen. Nu kommenterar utrikesminister Margot Wallström saken.

– Det är bra att vi i går fick svar på vad president Trump menade när han i ett tal nämnde Sverige. Vi har löpande diplomatiska kontakter med amerikanska företrädare och inom ramen för dessa kontakter informerar vi om hur det ser ut i Sverige inom olika områden, skriver Margot Wallström i ett skriftligt uttalande.

– UD och ambassaderna arbetar kontinuerligt med att sprida en korrekt och rättvis bild av Sverige. Vi ser tyvärr en generell tendens att förekomsten av felaktiga uppgifter ökar.

Trump själv förklarar att han talade om ett tv-inslag om Sverige. I talet i Florida påstod Donald Trump att något hänt i Sverige ”i går kväll”. Men det hände inget anmärkningsvärt i Sverige i fredags.

I en tweet skriver Donald Trump på söndagskvällen, svensk tid:

"Mitt uttalande om vad som händer i Sverige syftade på ett inslag som sändes i Fox News, som handlade om invandrare och Sverige".

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.