Wallström: Vi har drivit på för ett bättre avtal

Jalihenna Mohamed, Sahrawi Campaign Against the Plunder, och Caroline Nord, Emmaus Stockholm, vill i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 6 juli att den svenska regeringen ska motsätta sig det handelsavtal mellan EU och Marocko som EU:s utrikesministrar beslutar om på måndag. Jag vill med anledning av det göra en del förtydliganden om Sveriges Västsaharapolitik.