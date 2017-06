Wallström kritiserar oppositionen: ”Brist på inspel”

Utrikesminister Margot Wallström (S) anser att handlingsförlamningen om kriget i Syrien är det stora misslyckandet för FN:s säkerhetsråd, där Sverige är medlem sedan årsskiftet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Ett år efter det att Sverige, inte helt tippat, valdes in för två års tjänstgöring i säkerhetsrådet tycker Margot Wallström att alltför mycket av debatten handlar om annat än vad Sverige gör och bör göra där sedan årsskiftet och två år framåt. I stället har det handlat om kampanjen som drevs för platsen, vad det kostade och att Saudiarabien under våren valdes in i FN:s kvinnokommission, utan att Sverige motsatte sig det.

Liberalerna var bland de svenska röster som var först ute med att kritisera regeringen för att göra ett skämt av regeringens egendeklarerade feministiska utrikespolitik.

– Det var ett politiskt formutspel från Liberalerna. De har inte haft en enda synpunkt från oppositionen om någonting om det som det har handlat om i säkerhetsrådet. Vi har inte hört en enda idé om vad Sverige ska driva, sade Wallström vid en pressträff om Sveriges, hittills, sex månader som tillfällig medlem i rådet.

Annons X

Wallström efterlyser inspel i sakfrågorna från oppositionen.

Inte oväntat har L-ledaren Jan Björklund och Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström en annan syn på läget.

– Det där är trams, vi har sett ett förlorat halvår för Sverige i säkerhetsrådet, säger Jan Björklund.

Han säger att det verkar viktigare för regeringen att ha just platsen där än att ge sig in i saker som kan leda till att man blir osams med diktaturer i Mellanöstern.

– Det är ett egendomligt sätt att söka dialog, om man nu vill ha det. Det är nonsens, säger Karin Enström.

Hon säger att det är "fantastiskt bra" att Sverige fick platsen och att fokus borde vara på konfliktförebyggande, på kvinnor och på att få FN att fungera bättre, säger Enström.

Wallströms påpekande om att Iran valdes in i kvinnokommissionen under Alliansens år vid makten möter hon med:

– Vi deklarerade inte att vi var en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik.

Utrikesministern och hennes medarbetare hävdar att regeringen vid varje tillfälle, till exempel när olika typer av uttalanden eller resolutioner ska fram, gnetar på för att få in skrivningar om kvinnoperspektiv och folkrätt, till exempel.

– Det har varit en spännande och lärorik tid, vi är stolta och nöjda över vad vi bidragit med hittills, säger Wallström.

Chefen för FN-enheten på UD Efraim Gomez hävdar att Sverige har etablerat sig i rang strax under de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet när det gäller vilka länder andra i säkerhetsrådet söker kontakt med.

– Vi är så pass aktiva, säger Gomez.

För Wallström är kriget i Syrien det stora misslyckandet för rådet.

– Och att man inte ens kommer fram till kemiska vapen i Syrien är ett jättestort misslyckande, säger hon.

– Det har varit en spännande och lärorik tid, vi är stolta och nöjda över vad vi bidragit med hittills.

Utrikesminister Margot Wallström om Sveriges hittills sex månader som medlem av FN:s säkerhetsråd.