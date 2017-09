Wallström huvudtalare under demokratiforum

Utrikesminister Margot Wallström (S). Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Utrikesminister Margot Wallström (S) är huvudtalare under New York Times årliga demokratiforum som pågår just nu i Greklands huvudstad Aten.

Talet hålls i morgon 17.45 svensk tid och fokus kommer vara hur demokratier ska investera i åtgärder för att förebygga fred i ett länge perspektiv.

– Hon kommer att prata dels om hur man återvinner förtroende för de demokratiska institutionerna, men framför allt om hur vi bli bättre på att förebygga väpnad konflikt och bättre på att lösa konflikter när de väl uppstår, säger pressekreterare Erik Wirkensjö till TT.

Under demokratiforumet talar också bland andra FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan.

Nästa vecka deltar Margot Wallström under generalförsamlingens öppnande i New York, samt i möten i FN:s säkerhetsråd.