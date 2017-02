Utrikesminister Wallström åker till Moskva för att komma hem med ett bredare förhållande mellan Ryssland och Sverige. Här är några av de frågor hon bör ta upp.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ser fram emot Margot Wallströms besök i Moskva till veckan. De har mycket att tala om. Foto: Pavel Golovkin / TT

I höstas lät det annorlunda. Då ville Margot Wallström trappa upp sanktionerna mot Ryssland på grund av landets insatser i det blodiga Syrienkriget. ”Jag tror att det är jätteviktigt att det kommer upp.” (Expressen 14/10)

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Till veckan ska hon åka till Moskva. Nu måste Sverige nå ett bredare förhållande till Kreml, hette det i riksdagens utrikesdebatt i onsdags. Bredare än vad?

Visst har hon många ämnen att tala med Lavrov om. Det finns mycket hon behöver läxa upp sin ryske motsvarighet för. Något säger mig att i alla fall masslakten i Syrien inte kommer att vara ett huvudämne för Wallström, men det finns andra bra frågor att ta upp, som jag föreslog i en artikel i höstas:

Annons X

1. På vems order mördades Boris Nemtsov?

2. På vems order mördades Anna Politkovskaja?

3. När återlämnar ni Krim till Ukraina?

4. När lämnar ni östra Ukraina?

5. När drar ni tillbaka kärnvapnen från Kaliningrad?

6. Varför skjuter ni ner civila flygplan som MH17?

7. Varför kidnappade ni Eston Kohver i Estland?

8. När slutar ni förfalska brev från Peter Hultqvist?

9. Varför tvingar ni oss att befästa Gotland?

Något ska de ju prata om under sin fikastund.

Som tack för villigheten att bryta isen i den ryska isoleringen fick Wallström när besöket annonserades en hälsning från trollen på nätet. ”Sveriges utrikesminister föreslår kastrering av alla vita män”, hette det från Fakenews.

Sveriges statsminister blev arg på tjattret: ”Det är ett ingrepp i vår demokrati”, sade Stefan Löfven. Med rätta. (AB 11/2)

Men det gäller att hänga med i svängarna, inte bara för tjänstemännen på UD. Det som var så centralt i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken – ökade sanktioner mot Syriens stödmakt som möjliggjorde slakten – är några månader senare bortglömt. Och det som enligt Wallströms chef hotade vår demokrati för bara någon vecka sedan är lika borta med vinden.

Så går det med kvartalspolitik i utrikes frågor; den är svår att tajma med den ökade osäkerheten i vår omvärld. Man behöver inte ha klippkort till utrikesministerns salonger eller ens delta i viskningsleken i korridorerna för att förstå den nya dubbelheten i Rysslandspolitiken. Det räcker med att läsa innantill i Svenska Dagbladet. Inför Sveriges inträde i FN:s säkerhetsråd klargjorde Wallström i höstas att förbindelserna med Ryssland måste förbättras om Sverige ska ha några utsikter att åstadkomma resultat och verka fullt ut i rådet.

”Inför och under vårt medlemskap i FN:s säkerhetsråd är det naturligt att vi har kontakt med de andra rådsmedlemmarna även på politisk nivå. Detta är något jag även tidigare varit tydlig med. Som jag tidigare har sagt, är jag beredd att träffa till exempel min ryske motpart Sergej Lavrov.”

Må så ske. Det ska nog gå bättre än när den tyske kejsar Henrik IV år 1077 tvingades vandra till Canossa för att hos Matilda av Toscana be påven Gregorius VII om ursäkt. Dels har Lavrov inte lika många divisioner som påven, dels har hon inte just något att be om ursäkt för. Än så länge.

I den utrikesdeklaration som presenterades riksdagen i onsdags höll sig Wallström till den svenska linjen i relationen till Moskva som den har uttryckts åtminstone det senaste decenniet, oavsett regering.

Hon påminde om förändringen sedan läget för tio år sedan; ”Syrien var ett turistmål. Ryssland hade inte försökt ändra Georgiens och Ukrainas gränser med våld…”

Men som sagt, den svenska linjen står fast: ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt.”

Behovet av avskräckning har ökat jämfört med för tio år sedan: ”Rysslands agerande, när det tar sig uttryck i militära handlingar, desinformation och påverkansoperationer, är emellertid aggressivt och ökar spänningarna. Vårt svar vägleds av principer och värderingar; präglas av fasthet, tydlighet och långsiktighet; och främjar EU-enighet. Grunden för vår hållning är viljan att värna folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen.”

Genom brottet mot den senare har Putin inte gjort avspänning lättare, vilket också enligt Wallström gäller det inre förtrycket: ”Även den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland är negativ, med auktoritärt styre, ett civilsamhälle under press och bristande respekt för mänskliga rättigheter.”

Ändå ska den svenska linjen nu tydligen ändras: ”Sverige behöver en bred ansats i förhållande till Ryssland. Vi ska upprätthålla en politisk dialog, verka långsiktigt och uppmana Ryssland till samarbete istället för konfrontation, samt främja kontakter mellan medborgare. Och vi ska göra det utan att ge avkall på vår principiella hållning. Sverige fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim. Sanktionerna ska ligga fast så länge skälen till att de infördes kvarstår. Genom att stödja Ukrainas reformarbete och slå vakt om landets suveränitet och territoriella integritet enligt folkrätten bidrar vi till landets strävan att närma sig EU.”

Det är bra sagt, men vad betyder det i förhållande till verkligheten? Karin Enström (M) undrade i riksdagsdebatten med rätta vad ”bred ansats” betyder i praktiken. Har Rysslandspolitiken förändrats? ”Det korta svaret är nej. Som framgår av mediekampanjerna mot mig uppfattas jag snarare som en hök i dessa sammanhang.”

Så löd svaret på trumpistiskt vis med en oklar vridning, ty vem har anklagat excellensen för att vara hök – hon som ständigt tar avstånd från Natosamarbetet för att distansera sig från försvarsministerkollegan.

Men vad är det då som ska breddas? Vi förbereder oss för krig mot Ryssland, stärker försvarsmakten, ansluter oss till Natos partnerskap, tecknar värdlandsavtal för att våra grannar ska kunna hjälpa oss, vill trappa upp sanktionerna, utvecklar bilateralt försvarssamarbete med USA, Finland och Norge. Mot detta ter det sig futtigt att tala om ökat studentutbyte (med en akademisk värld som är ofri, helt ställd under Kremls kontroll), ökade kontakter mellan frivilligorganisationer (som just har blivit stämplade som ”agenter för främmande makt”) och fler mellanstatliga relationer (när t o m Nordiska rådets informationskontor har fått stänga).

Det kallas dubbelspel och brukar inte hålla i längden i utrikespolitiken. I decennier fungerade det under beteckningen inrikes utrikespolitik, som var ett maktmedel för att med utrikes frågor dominera och kontrollera oppositionen på hemmaplan, få tyst på kritiken från höger mot en vänstervriden bistånds- och symbolpolitik samtidigt som Sverige upprätthöll en dold allians med Nato, bekämpade kommunism både hemma och borta, samt förberedde anslutningen till EU, allt under mantrat om ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”.

Men det var på 70-talet under Sveriges övergång från enpartidominans till maktskiften, när socialdemokratin ännu var dubbelt så stor som nu.

Så frågan kan inte tystas: vad är det för breddning Wallström söker? Vad är den värdelösa posten i FN:s säkerhetsråd värd för värdeoffer?

MATS JOHANSSON är ordförande i tankesmedjan Frivärld och författare till Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst.