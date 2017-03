Wallström deltar i möte om IS

Utrikesminister Margot Wallström (S) deltar i IS-mötet i Washington DC. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Kampen mot terrorgruppen IS står på agendan när ministrar från ett 60-tal länder i dag träffas i Washington DC. USA:s utrikesminister Rex Tillerson står värd för mötet med den internationella alliansen mot IS.

"Syftet med mötet är att diskutera utvecklingen i Syrien och Irak och att utbyta information om Isil/Daesh ( (IS) som utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet", säger utrikesminister Margot Wallström (S) som är en av deltagarna.

I alliansen mot IS ingår 65 länder och tre organisationer (EU, Interpol och Arabförbundet).

Jihadisterna utropade sommaren 2014 ett kalifat, alltså en stat enligt IS extremt stränga tolkning av islamisk lag, vilket mycket få muslimer ställt sig bakom. Sedan dess har IS tryckts tillbaka. Just nu pågår en offensiv mot Mosul i Irak och sedan står al-Raqqa i Syrien på tur.