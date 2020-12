Under måndagshandeln steg de amerikanska börserna på bred front efter en rad marknadsglädjande nyheter under julhelgen. Under tisdagen var tonerna annorlunda och de stora indexen vände nedåt.

I USA finns en fortsatt osäkerhet om kongressen ska godkänna ytterligare utbetalningar till amerikaner för att bota den ekonomiska situationen som uppstått under pandemin.