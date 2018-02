Wall Street vacklar – Fed-nestor varnar för dubbeltrubbel

New York-börserna har sedan början av 2018 haft en enorm tillväxtresa, där det ena rekordet har avlöst det andra.

Men i veckan har humöret varit något svalare.

I veckan har indexen S&P 500 och Dow Jones backat med 1,3–1,5 procent. Under måndagen och tisdagen sågs dessutom den största nedgången på ett och ett halvt år.

Investerarna tappade modet i skuggan av att centralbanken Federal Reserve varslat om räntehöjningar för att mota en stigande inflation.

En annan indikator på ökad börsoro är att VIX-index, det så kallade "skräckindexet", nyligen har stigit med 35 procent – den högsta nivå sedan i augusti förra året, enligt Bloomberg.

Även om börsen pekade upp senare i veckan, visar de senaste rörelserna på en större sårbarhet för negativa börsnyheter.

Men det finns inget konstigt med en viss korrigering på aktiemarknaden säger Kate Moore, aktiestrateg på kapitalförvaltaren BlackRock till CNN Money.

– Vi har haft en fantastisk start på året så en andningspaus känns helt vettigt.

Men på lång sikt kan det uppstå mer än en smärre korrigering eftersom USA:s ekonomi är överhettad på två fronter, aktie- och obligationsmarknaden, enligt före detta Fed-chefen Alan Greenspan.

– Vi ser nu två bubblor på dessa marknader, säger han i en intervju med Bloomberg.

Räntorna på obligationsmarknaden har eskalerat ganska "betydande" på kort tid i skuggan av den rådande finanspolitiska osäkerheten i landet, med risk för växande budgetunderskott.

Han får medhåll av Albert Edwards, strateg på Société Générale, som talar om en så kallad "double bubble trouble"

"Precis som vid 2007 så ser vi ännu en ekonomisk högkonjunktur påhejat av en ohållbar kreditbubbla som oundvikligen kommer att spricka när vi har en ny ordförande på centralbanken, skriver Edwards i en rapport och hänvisar till Jerome Powell som tar över som Fed-chef nästa vecka.

Greenspan Says There Are Bubbles in the Stock and Bond Markets (betallänk)