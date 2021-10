Wall Street lyfter igen

New York-börsen fortsätter mot ny rekordnivå. I den inledande handeln är S&P 500 upp 0,4 procent medan Nasdaqs kompositindex stiger 0,6 procent och Dow Jones industriindex pendlar kring nollan. Facebook backar inledningsvis 0,6 procent efter rapporten där företaget missade analytikernas förväntningar när det gäller intäkter samt aktiva användare per månad. Tesla som steg kraftigt under gårdagen noteras för en svag uppgång, upp 0,8 procent.

Bland dagens rapporterande bolag märks en uppgång för General Electric, aktien stiger två procent efter att man reviderat upp sin helårsprognos för året.