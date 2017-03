Navarro till höger Foto: Evan Vucci

Peter Navarro is wrong about the U.S. balance of payments.

Det deklarerar Wall Street Journal i en ledare i dagens tidning.

I ledaren avfärdas Trump-rådgivaren Peter Navarros förvirrade ekonomiska nationalism.

Jag har i två tidigare kommentarer diskuterat hans artikel i WSJ: här och här.

Det som WSJ inte skriver men som onekligen hör till bilden är att det egentligen inte är Navarro som ska kritiseras utan president Donald J Trump.

Han drev den linje som nu Navarro fått i uppdrag att fullfölja. Trump har haft samma vanföreställning i decennier.

Det allra värsta är dock att de ledande demokraterna förra året, Bernie Sanders och Hillary Clinton, inte hade mod och kraft att ta denna debatt utan som - särskilt Sanders - predikade samma destruktiva budskap som Trump.

Må WSJ ha kraft att bidra till en vettig amerikansk debatt.

Håll tummarna!