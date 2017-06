Trumps chefsstrateg Steve Bannon, tidigare chef för Breitbart Foto: Evan Vucci

Jag skrev nyss om att konservativa Washington Examiner gett president Trump rådet att sluta med att skicka ut ogenomtänkta tweets.

Ledare

Konservativa Wall Street Journals ledarsida har redan tidigare gett Donald Trump samma råd.

I dagens ledare är tonfallet strängare:

Some people with a propensity for self-destructive behavior can’t seem to help themselves, President Trump apparently among them.

Och sedan kommer denna mycket kraftfulla kommentar om vad som annars väntar Trump:

If this pattern continues, Mr. Trump may find himself running an Administration with no one but his family and the Breitbart staff. People of talent and integrity won’t work for a boss who undermines them in public without thinking about the consequences.

Trumps självdestruktiva agerande kommer kanske framöver att leda till att hans administration bara består av hans familj och medarbetare på högerextrema Breitbart.

Trump har visat en betydande oförmåga redan att hitta personer som nu vill arbeta hos honom. Washington Post sammanfattar idag rekryteringsproblemen.