Wall Street gapar över Amazons aptit

E-handelsjätten Amazon köper livsmedelskedjan Whole Foods och andra detaljhandelsbolag föll på New York-börserna. Foto: Rogelio V. Solis/AP/TT

Indexen på börserna i New York rörde sig inte mycket på fredagen. Men veckans avslutande handel på Wall Street hade ändå en given snackis – beskedet att e-handelsjätten Amazon köper livsmedelskedjan Whole Foods för 13,7 miljarder dollar, motsvarande drygt 120 miljarder kronor.

I ett slag förändras strukturen för detaljhandeln och en rad bolag i den sektorn fick ta stryk efter nyheten. Wal-Mart dök 4,9 procent och Target, CVS Health och Costco backade 4–7 procent.

Amazon däremot steg 2,5 procent och Whole Foods rusade upp 29,5 procent. Storaffären beräknas vara klar före årsskiftet.

Dow Jones industriindex gick upp 0,1 procent, Nasdaqs kompositindex backade 0,2 procent och S&P 500 stängde oförändrat.