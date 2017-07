"Walking dead"-stuntman allvarligt skadad

Steven Yeun, Andrew Lincoln and Norman Reedus från tv-serien "The walking dead". Arkivbild. Foto: Andy Kropa/AP/TT

Stuntmannen John Bernecker skadade huvudet allvarligt under en inspelning av tv-serien "The walking dead", skriver The Hollywood Reporter.

Händelsen inträffade under onsdagen i Georgia, USA, då Bernecker ska ha fallit från ungefär sex meter ner i ett betonggolv. Han fördes omedelbart till en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i Atlanta.

John Berneckers cv är digert, och han har enligt sin Imdb-sida bland annat gjort stunt i "24: Legacy" och "The hunger games: Mockingjay del 2".