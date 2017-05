Musik antas ofta ta fram våra goda sidor, men den kan lika gärna användas som ett medel i förtryck, krigföring och rentav tortyr. I ”Musik på blodigt allvar” skriver musikern Peter Bryngelsson om musikens roll i krig och konflikter och dess långa historia som aggressiv och destruktiv kraft.

De anfallande helikoptrarna spelar upp ”Valkyrieritten” på högsta volym i ”Apocalypse now” (1979). Foto: IBL

Musik är något vi av vana förknippar med goda sidor av tillvaron, och av oss själva. Musik ska inte bara byggas utav glädje, den ska ha en positiv inverkan på lyssnaren. Artiklar och självhjälpsböcker erbjuder sig att berätta hur ­musik kan få oss att bli gladare, somna, sova bättre, minska stress och ångest, komma tillrätta med dyslexi – kort sagt bli bättre versioner av oss själva.

Att musik förädlar är en föreställning som tog fart på allvar i och med de romantiska ideal som präglade tyskt kulturliv under 1800-talet. Det ska sägas att antagandet inte gäller musik som sådan, utan viss konstmusik. Idén har fortsatt starkt fäste. Tydligast kommer det kanske till uttryck genom ”Mozarteffekten”, en tes formulerad 1995 av amerikanska forskare som i en studie kunde visa att exponering för den österrikiske tonsättarens ­”Sonat för två pianon i d-dur” fick försökspersoner att prestera bättre på spatiala IQ-test. Senare musikpsyko­logisk forskning har visat att effekten är starkt beroende av lyssnarens ­preferenser. För att något ska fungera ska det vara något man själv har valt. Ursinnigt growlande till smattrande trummor skänker mer tröst för dödsmetall­fanet än något aldrig så kanoniserat stycke från den tyskspråkiga kultursfären.

Frågan om musikens saliggörande egenskaper kompliceras ytterligare om man tar i beaktande alla de sammanhang där musik faktiskt har fyllt, och fyller, en funktion. Sporrad av vad han uppfattar som en förljugen kultursyn har musikern och amatörhistorikern Peter Bryngelsson författat boken ”Musik på blodigt allvar. En studie av ­musikens roll i krig och konflikter” (Gidlunds Förlag). ”Hela serien av antaganden om hur bra konst är sammanlänkad med moralisk höjd hos lyssnarna framstår för mig som hierarkisk, fördomsfull och trångsynt”, skriver Bryngelsson. ”Musiken innehåller precis som våldet en möjlighet till extas; att kombinera dessa ytterligheter förmerar effekten hos båda.”

Musik är berusning av sinnena. Därmed inte ”bra” eller ”dålig”, utan både och. Den är vad vi gör den till. Redan Sokrates påpekade att det är stor skillnad på stycken som ”imiterar tonen och rytmen hos en modig person, aktiv i strid”, och musik som gör lyssnaren blödig. Den om­störtande potential musik rymmer, i kraft av ett starkt kulturellt och socialt kitt, har inte heller gått makthavare förbi. Inom såväl religion som statsutövning har musik betraktats och behandlats som ett hot. I Sverige har det gällt bland annat jojk. På vissa håll förbjöds jojk i skol­undervisning och i kyrkan långt in på 1900-talet.

”Musik på blodigt allvar” kretsar i huvudsak kring ­musik i strid, från 1700-talets stora nordiska krig till ­dagens rekryteringsvideor för den så kallade Islamiska staten och andra terrorrörelser. Det rör sig nästan ute­slutande om män och manligt musikbruk. Peter Bryngelsson tillåter sig att spekulera. Det heter att ”med säkerhet” ­lyssnade Utøya-mördaren Anders Behring Breivik på ­musik i lurar eftersom ”han förutsåg att det under dödandet skulle uppstå stunder av tvekan, och att musiken då ­skulle hjälpa honom förbi dessa hinder”. Det är bitvis slängigt (vilken fotbollsmatch besöks exempelvis av de ”hundratusentals” personer som nämns i kapitlet om ­huliganism?) vilket underminerar hela den historiska framställningen. Den underliggande diskussionen om hur vi föredrar att se oss själva som kulturkonsumenter, och vilka vi sedan visar oss vara ut­ifrån hur vi verkligen använder musik, är likväl intressant.

Peter Bryngelsson har en bakgrund inom filmmusik, där ett av musikens huvudsyften är suggestion. Vissa filmscener har blivit stilbildande även för reell krigföring. Den tyska armén eldade upp sig med Richard Wagners ­”Valkyrieritten” under andra världskriget. För yngre ­generationer är stycket främst förknippat med Francis Ford Coppolas Vietnamkrigsskildring ”Apocalypse now”, där det utgör soundtracket till ett helikopteranfall. ”Ingen kan höra ’Valkyrieritten’ utan att se helikoptrarna komma ­flygande”, konstaterar den amerikanske arméutbildaren Herbert Friedman i en intervju med BBC. Amerikanska soldater spelade ”Valkyrieritten” inför avgörande strider under både Kuwaitkriget 1991 och Irakkriget 2013.

Hur länge musik har använts i strid är en öppen fråga. Men det finns skäl att anta att svaret är mycket länge. I den hinduistiska hymnsamlingen ”Rigveda”, sammanställd 1700–1100 f Kr, nämns indiska stridstrummor. Och en av de mer kända Bibelpassagerna är ju den där israelerna upphäver ett härskri som får Jerikos murar att rämna sedan prästerna först blåst i sina jubelbasuner.

Under stormaktsårens långdragna krig ingick hundratals musiker i de svenska härarna. Trummor, horn och trumpeter användes för att dirigera män på marsch och i markstrid. Den typen av praktisk tillämpning upphörde när vapens räckvidd ökade. Under 1900-talet övergick musik till att bli ett psykologiskt vapen. Peter Bryngelsson har tidigare dokumenterat det svenska försvarets bruk av musik som psykologisk krigsföring, men de försöken framstår som småskaliga ställda mot supermakten USA.

I både 1992 och 2006 års utgåva av den amerikanska ­arméns fältmanualer rekommenderas hög musik vid ”hårda förhör”, som ett av många medel för att övertyga fången att motstånd är meningslöst. Under 2000-talets krig mot terrorismen har ”mjuk tortyr” varit en vanlig taktik i amerikanska fångläger. Några rekommendationer i fråga om låtar eller genrer ges inte. Det har varit upp till soldaterna på plats att avgöra.

Ex-soldaten Tony Lagouranis redogör i 2007 års självbiografiska bok ”Fear up harsh. An army interrogator’s dark journey through Iraq” för vad han som förhörsledare stationerad i Mosul, Irak, spelade för fångarna i den urblåsta förhörscontainer som gick under det ironiska namnet ”The Disco”. I första hand hård rock, men även James Taylors följsamma gitarrmelodier och, när han själv tröttnat totalt på dödsmetall, ljudboksversionen av Ben Stillers och Janeane Garofalos parodi på självhjälpsböcker, ”Feel this book”.

När Lagouranis skriver framstår det som självklart att valet av musik är underordnat störningseffekten. Det är volymen och tvånget som är avgörande. Exakt vad som dånar ur högtalarsystemet medan man i handfängsel och med huva över huvudet förhörs timme ut och timme in spelar mindre roll. Tekniken drev även honom till ­vansinne, skriver Lagouranis. Till slut var han nära att tappa kontrollen. ”Musiken och belysningen gjorde mig alltmer aggressiv. Fången, som fortfarande inte samarbetade, gjorde mig alltmer arg /.../ Jag tittade på honom, ilskan växte inom mig, förstärkt av den blinkande belysningen och det dånande ljudet. En tanke flimrade förbi: Hugg av hans förbannade fingrar.”

I nyhetsrapportering och vetenskapliga studier av musikens roll i krig fästs ofta stor vikt vid vad som spelas. Så även i ”Musik på blodigt allvar”. Det är onekligen intressant, eftersom det utgår från maktsidans antagande om vilken musik som kan tänkas fylla deras syften. Det har något oemotståndligt sensationellt över sig att något så lättviktigt som en tidig Britney Spears-låt, eller en signaturmelodi från ett barnprogram, tas i bruk för att bryta ner vuxna människors psyke. Ett annat återkommande exempel är nazisternas fäbless för polkastycket ”Rosamunde”. ­Instinktivt framstår det som extra diaboliskt att spela glättig musik för dem man står i begrepp att avrätta, eller i syfte att tortera. Men diskussionen är i grunden absurd. För vad är alternativet? Det finns inget ”värdigt” sätt att förinta människor, eller någon ”lämplig” musik för tortyr.

Den franske författaren Pascal Quignard skrev 1996 ­boken ”La haine de la musique”, som kom på engelska förra året (”The hatred of music”, i översättning av ­Matthew Amos och svenske Fredrik Rönnbäck). Quignard ägnar sig ingående åt nazisternas musiksyn och ­musikens roll i koncentrationslägren. Men han uppehåller sig också vid det subtila våld som musik i sig utgör. Detta är en intressant aspekt.

Som musiklyssnare underkastar man sig alltid. Manipulation är en förutsättning, själva upplevelsen. I vissa fall väljer vi själva vad vi vill åt. Men ofta väljer någon annan. I kommersiella miljöer används musik aktivt för att styra oss. Musik skapar rumsligheter, förkroppsligar attityder, och driver puls och tempo. Snabbmatsrestauranger vrider upp volymen och väljer låtar med tillräckligt stort antal taktslag per minut för att kunderna inte ska förbli sittande längre än nödvändigt. Den som rör sig i en stad utsätts dagligen för musik som en form av milt våld.

I vissa fall är syftet att vara direkt avskräckande. ”The Music Mosquito är ett komplett musiksystem som spelar royaltyfri klassisk musik och chill out-musik, och som håller tonåringar borta i viss utsträckning”, utlovar det walesiska företaget Mosquito på sin hemsida. Deras originaluppfinning är en enhet som ger ifrån sig en störningsfrekvens på 17,4 kilohertz, ett ljud de flesta förlorar förmågan att uppfatta någonstans i 25-årsåldern, och som används för att jaga bort oönskade unga från offentliga platser. Den specialkomponerade spellistan är en för­längning av samma princip, om än ”trevligare” tonsatt.

Musik kan tjäna alla syften. Det är egentligen vår föreställning om människans natur som står på spel. Om vi nu kan använda musik för att bli gladare, lugnare, mer effektiva på jobbet och för att sova bättre, varför gör vi inte bara det? Varför använder vi musik för att hämta kraft att utöva våld, i syfte att tortera och att döda?

Jenny Damberg Frilansskribent