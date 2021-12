För en månad sedan meddelade FN:s officiella twitterkonto (fritt översatt) att "vi kan inte längre ignorera klimatkrisen. Det är dags att sluta komma med ursäkter och börja förändra! Låt oss vidta klimataktion innan det är för sent." Det hela avslutades med hänvisning till en kampanj som balanserat kallas "Välj inte utrotning". Olika varianter på detta tonläge har ekat i västvärlden under ansenlig tid. Den 28 november 2019 antog Europaparlamentet i Strasbourg en resolution i vilken ledamöterna framhöll att Europa och resten av världen just nu befinner sig i ett klimatnödläge.