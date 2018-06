180 högstadieelever släntrar in i aulan på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Stolar skrapar, ett fiolfodral petas in under en bänk. Det är snart sommarlov och skolan har en så kallad schemabrytande dag. Och som en del av den har kriminologen Maria Dufva bjudits in för att prata om nätet – och om internetporr.