Stark vrede mot SJ – kräver ersättning

Hundratals SJ-avgångar över hela landet har ställts in under november. Särskilt drabbat är Mälardalen, med runt 140 inställda tåg de senaste två veckorna. Under torsdagen meddelade SJ att de från och med fredagen ställer in vart femte mälartåg, vilket motsvarar runt 30 avgångar om dagen.

I Mälardalen kör SJ på uppdrag av Mälardalstrafik, som drivs gemensamt av de sex regionerna i området. Styrelseordförande Kristoffer Tamsons (M) och vice styrelseordförande Monica Johansson (S) skräder inte orden mot SJ.