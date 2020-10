Beskedet sent i går kväll fick säkert pulsen att öka hos ett antal industriledare. AB Volvo meddelade att man tidigarelade sin rapport till fredagsmorgon.

SvD rapporterade så sent som under torsdagen hur flera ledande företrädare för den svenska industrin beskrev situationen just nu som en ”nagelbitare”. Oron var påtaglig för att kvartalsrapporterna skulle bli ytterligare en örfil mot bolagen i form av svaga resultat och nedjusterade vinstprognoser.