Volvon som kan bli svenskens nya folkbil

För första gången i Volvos drygt 90-åriga historia rullar en bil med endast tre cylindrar ut till återförsäljarna i Europa. Fyra, fem, sex och åtta cylindrar har Volvo hunnit med under årens lopp, men aldrig färre än så.

Visserligen "råkade" jag och några av mina kolleger zooma in ett grenrör med sju (!) pipor under ett besök vid Volvos utvecklingsavdelning i slutet av 1980-talet, men någon sådan motor lär aldrig ha varit aktuell ute på Hisingen.