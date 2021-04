Volvo-vd:ns största utmaning: Brist på grön el

Bristen på halvledare har orsakat stora problem för hela den globala fordonsindustrin. Rader av företag har tillfälligt tvingats stoppa produktionen när de saknat viktiga komponenter.

Lastbilstillverkaren AB Volvo har däremot klarat sig förhållandevis bra under början av året med bara begränsad påverkan på produktionen. Men på torsdagen upprepade Volvoledningen varningen att bolaget under andra kvartalet kommer att tvingas stoppa produktionen i fabrikerna under motsvarande två till fyra veckor.