Volvo Cars gläds åt starkt halvår

Nedgången under coronaåret 2020 bröt en fin trend för Volvo. Till och med 2019 satte det svensk-kinesiska bilföretaget globalt försäljningsrekord under sex år i rad. Men 661 713 sålda bilar förra året var betydligt mindre än Volvo hoppats på.

Nedgången med hela 21 procent under årets sex första månader gick inte att helt hämta upp. Ändå sålde Volvo fler bilar under andra halvan av 2020 än man gjort under något tidigare halvår, enligt ett pressmeddelande från företaget.