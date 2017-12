Amerikanska modebibeln hyllar det svenska uttrycket ”Lagom”.

Redan i början av 2017 förutspådde amerikanska Vogue att lagom, det svenska sättet att förklara något som inte är för mycket och inte heller för lite, skulle bli ett nytt globalt trendord. Nu hyllar Vogue återigen begreppet i en intervju med Niki Brantmark som under hösten släppte boken Lagom - The swedish art of living a balance, happy life. Niki Brantmark, som för 13 år sedan flyttade från London till Malmö, fascinerades snabbt över att svenskarna tycktes förstå precis vad som menades så fort ordet lagom kom fram.

– Svenskar använder lagom i alla aspekter av livet; du jobbar lagom, du äter lagom, du klär dig lagom. Det handlar helt enkelt om att upprätthålla en jämnvikt. Vissa hävdar att svenskarna håller fast vid begreppet för att de ser det som det enklaste sättet till ett långsiktigt, hållbart, hälsosamt och lyckligt balanserat liv berättar Niki Brantmark för tidningen.

Under åren i Sverige har hon själv lärt sig att omfamna begreppet i sitt dagliga liv.

– Tidigare hade jag ständigt bråttom och kom alltid för sent. Då insåg jag att svenskarna inte levde på samma sätt som mig. De verkade så avslappnade och som om de alltid hade tiden på sin sida. Lagom är helt enkelt en livsstil som kan tillämpas av alla oavsett ursprung säger Niki Brantmark.

Eftersom ordet lagom sällan förklaras, utan är något som nästintill kan liknas som inbyggt i svenskarna, kanske just ett erkännande från internationellt håll gör att vi alla än mer förstår det lilla ordets storhet.