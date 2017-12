Amerikanska Vogue har listat Stockholms hetaste krogar och caféer just nu.

It’s Pleat

Tidigare i år slog H&M upp dörrarna till deras nya café It’s Pleat. Ta en paus från shoppingen inne i butiken på Drottninggatan 56 och beställ något från den hälsomedvetna menyn. Vogue tipsar om fruktfatet med chokladpålägg, sötpotatishummusen, grönsakstallriken och chokladtårtan toppad med kokoschips.

Rutabaga

En av Stockholms hetaste restauranger just nu är Mathias Dahlgrens senaste tillskott Rutabaga, skriver Vogue. SPG:s krogkritiker Viggo Cavling skrev att han föredrar Matbaren, men att Rutabaga är ett modigt experiment och att alla matintresserade bör gå hit. Läs hans Rutabaga-recension.

Tak

Prisade kocken Frida Ronge, känd för sin utsökta sushi och rårätter, står bakom den här populära restaurangen. Beställ ett glas sake i takbaren, ta in den häpnadsväckande utsikten över staden och gå sedan in i huvudrestaurangen och njut av Fridas specialitet Chirashi sushi, tipsar Vogue. Även SPG:s Viggo Cavling hyllar Tak.

Foto: At Six

Dining room på At Six

Precis intill Tak ligger nyöppnade At Six – Petter Stordalens senaste hotell. Här får man inte missa frukosten – en modern buffé som bjuder på allt från chiapudding till nybakat bröd och färskpressad juice. En av Stockholms bästa brunchställen enligt Vogue, som även tipsar om Punch Brunch-festen och konceptet Tipsy Tea.

Paraden

Karlaplans nya kvarterskrog Paraden öppnade tidigare i år och ligger i en gammal biograf från 1932. En charmig restaurang där lokalbor samlas för att smutta på ett glas vin eller en bit att äta. Här tipsar Vogue om att testa den rökta burratan, svamp- och kålpastan samt den mörka chokladkakan.

Mr Cake

Slutligen vill Vogue slå ett slag för nyöppnade Mr Cake. Här möter traditionell svensk fika den amerikanska bakverkskulturen. Oemotståndliga bakverk som nybakade kakor, red velvet-croissants, kanelbullar, äppelpaj, dounuts och cheesecakes står uppradade. Svårt att bestämma dig? SPG:s krogkritiker tipsar om red velvet-croissanten.