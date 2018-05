"Europa skådat genom ögat på en penis"; så karakteriserade Steven Marcus den anonyma dagboken "My secret life" från 1800-talets London i sin granskning av den viktorianska sexualmoralen ("The other victorians: A study of sexuality and pornography in mid-nineteenth-century England", 1966). Det vore en träffande beskrivning också av 1700-­talets svenska motsvarighet – "Mina kärleksäventyr" av Gustaf Hallenstierna (1741–1813). Men medan den viktorianska erotomanen inte drog sig för att deflorera små barn i stadens mest jämmerliga kvarter, begränsade sig Hallenstierna till måttlöst tjatsex och ett antal regelrätta våldtäkter.