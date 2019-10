Tre månader innan Mao Zedongs nasala stämma ljuder över Himmelska fridens torg och Folkrepubliken Kina utropas den 1 oktober 1949, rymmer 16-åriga Peng Lingzhao hemifrån. Trots sin unga ålder är hon en övertygad revolutionär. Med pennan som främsta vapen ansluter hon sig till en kommunistisk journalistskola för att delta i den nationella befrielsekampen. Där och då är hon, som kommer att bli känd som Lin Zhao, inte medveten om att hennes frihetssyn snart kommer att uppfattas som ett hot. 15 år senare kommer hon att spärras in och berövas sina skrivdon. De sista åren av sitt liv kommer hon att utsättas för omfattande tortyr och inte finna någon annan utväg än att författa sina texter med hjälp av blod. 70 år senare kommer hennes öde att fortsätta inspirera aktivister i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina.

Två kapitel i Kinakorrespondenten Philip Pans ”Out of Mao’s shadow: The struggle for the soul of a new China” (2008) fokuserar på filmskaparen Hu Jie. På flödande prosa återger Pan hur Hu under oklara omständigheter sparkas från arbetet på statliga nyhetsbyrån Xinhua 1999. Medan Hu cyklar längs sommarvarma boulevarder oroar han sig för att myndigheterna redan fått nys om hans senaste projekt. Trots att han hörde talas om Lin Zhao för knapp en månad sedan upptar hon numer hela hans tankeverksamhet – hur kunde hon, som var toppstudent vid landets främsta universitet, spärras in på ett av landets mest ökända fängelser? De kommande åren reser han runt för att intervjua Lins åldrade kärleksrelationer, klasskamrater och kollegor. År 2004 släpps ”Xunzhao Lin Zhao de linghun” (På jakt efter Lin Zhaos själ). Med filmen lyfter Hu upp Lin ur minnets mörker. Dessutom kastar han nytt ljus på händelser som varit avgörande för utvecklingen av det moderna Kina men som marginaliseras eller utlämnats från KKP:s officiella historieskrivning.