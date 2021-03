Mars 2020: Bilder på volontärer som staplar döda kroppar på överfulla bårhus i New York har för evigt etsat sig fast på näthinnan. I skrivande stund har uppåt en halv miljon amerikaner dött till följd av covid -19.

Aftonbladets New York-korrespondent Per Bjurman var där, mitt i Will Smith-känslan. Ja, han återkommer ofta till ”I am legend”, filmen där horder av rådjur har övertagit The Big Apple efter att ett virus (så klart) har dödat större delen av mänskligheten.