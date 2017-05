Vittnen om bombmannen: Stack ut – var udda klädd

Polisens tekniker undersöker området kring Manchester Arena dagen efter efter terrorattentatet. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Ett skakat Manchester vaknade upp till ett brutalt terrorattentat. Senast ett attentat resulterade i många döda i ett enskilt dåd var 2005, då flera självmordsbombare slog till i London i en koordinerad attack. Då dog 52 personer, och flera hundra skadades.

Attacken denna gång bar ett annat signum, riktad mot en popkonsert, mot barn, unga och föräldrar. Så här långt har det rapporterats om 22 döda, den yngsta bara åtta år gammal. En fullständig tragedi, under tisdagen strömmade kondoleanser in från hela världen.

Vittnesmål började dyka upp runt lunchtid under tisdagen, dagen efter attentatet. Brittiska The Daily Mail, som hänvisar till ett vittnesmål i BBC Radio 5, rapporterar om en konsertbesökare som sett en person varit udda klädd.

”Vi väntade på att våra barn skulle komma ut ur foajén”, säger ett kvinnligt vittne.

En person stack ut i mängden med sin klädsel beskriver vittnet.

”Under en bråkdels sekund såg jag något ljusrött, därför stack det ut, med en grå panel framtill med delar som stack ut över allt.”

Vi har hanterat det här som ett terrordåd, som vi ser det nu så utfördes det här attentatet av en man.

En expert som brittiska The Daily Mail pratat med uppgav också att gärningsmannen måste ha förberett sig i veckor.

”Det råder ingen tvekan att de spanat, det har varit välplanerat och individerna bakom kan ha ansett att säkerheten vid stadion var för komplicerad”, säger säkerhetskonsulten Will Geddes, från företaget ICP till tidningen.

Bomben detonerade enligt polisen i arenans foajé, när människor som bäst höll på att lämna den avslutade konserten.

Under premiärminister Theresa Mays tal vid lunchtid tisdag framkom också att brittiska säkerhetstjänstens visste vem gärningsmannen var, men att namnet inte gick att bekräfta. Informationen gjorde också gällande att gärningsmannen troligen agerat ensam, även om säkerhetstjänsterna sökte spår efter medhjälpare.

Enligt Manchesterpolisens chef, Ian Hopkins, dog gärningsmannen på plats.

– Vi har hanterat det här som ett terrordåd, som vi ser det nu så utfördes det här attentatet av en man. Prioriteten är att ta reda på om han agerade ensam eller som en del av ett nätverk, sa Hopkins under ett möte med medier.

Enligt polisen ska gärningsmannen ha burit en IED, ”improvised explosive device”. Begreppet är dock brett, och används även för att benämna vägbomber i till exempel Afghanistan. Att det är en IED pekar dock i sammanhanget på att det är en hemmagjord bomb, oklart hur avancerad i nuläget.

– Gärningsmannen, kan jag bekräfta, dog vid arenan. Vi tror att gärningsmannen bar på en IED som han detonerade för att orsaka denna förödelse, sa Hopkins till de journalister han mötte under tisdagsförmiddagen.

Polisen har också meddelat att en ”kontrollerad explosion” utförts, dock utan att gå, in på närmare detaljer.

Tidig eftermiddag började det också komma rapporter om en polisräd i Royston Court vid Carlton Road, söder om centrala Manchester, enligt polisen i Manchester. Insatsen följde kort efter att en 23-årig man gripits. 23-åringen ska enligt polisen i Manchester ha någon slags koppling till attentatet utanför arenan, oklart vilken.

Polisen ska även ha utfört husrannsakningar i områdena Whalley Range och Fallowfield. Polisen har också meddelat att en ”kontrollerad explosion” utförts, dock utan att gå, in på närmare detaljer.

Terrororganisationen IS påstår sig ligga bakom attentatet. I ett meddelande från en av dess propagandakanaler skriver IS att en bomb ”placerats”, inget sades dock om någon självmordsbombare:

”En soldat från kalifatet lyckades placera sprängämnen mitt i en samling korsfarare i den brittiska staden Manchester.”

Om det stämmer är dock svårt att veta. IS tog på sig både lastbilsattacken i Nice 2016 och attacken 2017 i Westminster, London, där en ensam gärningsman körde på flera människor med sin bil och där fyra dog. Men enligt en analys av The Guardian så har det inte dykt upp några bevis som kunnat koppla samman IS med gärningsmännen.