Vittne: ”Som en omvänd krigszon”

En står fullständigt i lågor i Hamburg. Foto: Johan Möller

När den bilsemestrande SvD-medarbetaren Johan Möller och hans familj körde in i Hamburg möttes de av tomma gator, butiker som spikat upp plywood över sina fönster och ett antal polisavspärrningar. De blev tvungna att lämna bilen och promenera in till centrum, på grund av alla avspärrningar.

– När vi vandrade omkring på Hamburgs gator på sena eftermiddagen var det som en omvänd krigszon. Det var helt öde. Inga bilar åkte runt, inga bussar trafikerade gatorna. Det fanns inga människor ute, inga restauranger var öppna, och en del affärer hade bommat igen rejält och satt plywood över sina skyltfönster.

Då och då drog polisbilskorteger förbi, och senare på dagen började ett par helikoptrar sväva över staden.

Senare på kvällen, när Johan gick för att hämta en sak i bilen, fick han med egna ögon ta del av de oroligheter som demonstrationerna och protesterna inför helgens G20-möte skapat.

Brinnande bilar och ett stort antal polisstyrkor på plats. Foto: Johan Möller

– Jag stötte på flera maskerade personer som rörde sig i stora grupper och gick runt och skanderade. Sedan såg jag en brinnande bil.

Väl framme vid sin egen bil fann han att bilen bredvid också var satt i brand.

– Som tur var hann jag flytta vår bil, säger Johan Möller.

Familjen bestämde sig för att åka vidare tidigt under fredagsmorgonen. 76 poliser och åtminstone två demonstranter skadades i torsdagens demonstrationer inför G20-mötet, och man tror att oroligheterna kommer öka ytterligare under fredagen. Runt 100 000 demonstranter från hela världen förväntas dyka upp under det två dagar långa mötet.

Från klockan sex på fredagsmorgonen, inträder ett förbud mot spontana folksamlingar i stora delar av innerstaden. Några redan tilltståndsgivna demonstrationer kommer dock att hållas under dagen.