Vita män snackar mest

Wonder Woman - ett undantag? Foto: IBL

Enligt en ny studie från University of Southern Californias Viterbi School of Engineering visar dagens filmer betydligt färre kvinnor och minoriteter än vita män, och när de förra är med gestaltas de mer stereotypt, rapporterar The New York Times.

Studien utfördes med hjälp av artificiell intelligens, där maskiner lärt sig att göra lingvistiska analyser och undersökte nästan 1000 filmer. De kom fram till att:

Sju gånger fler manusförfattare är män.

Nästan tolv gånger fler regissören är män.

Män hade över 37 000 dialoger medan kvinnor hade strax över 15000.

Men där tidigare studier undersökt hur mycket karaktärer pratar har denna studie också tittat på innehållet i det som sägs. Man fann att språket som kvinnliga karaktärer använde tenderade att vara kopplat till familj och värderingar, medan männens språk snarare handlade om prestation. Afroamerikaner använde fler svärord och latinamerikaner tenderade att använda fler ord kopplade till sexualitet.

Studien tittade också på hur centrala karaktärerna var för filmens handling och fann att när en kvinnlig karaktär försvann, stördes sällan handlingen.

Undersökningen visade också på en snöbollseffekt - när kvinnor varit med och skrivit manus ökade den kvinnliga representationen i filmerna med 50 procent.