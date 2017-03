Vita Huset släpper uppgift om Trumps skatt

Trump har fått hård kritik för att inte ha redovisat sina skatteinbetalningar, något amerikanska presidenter normalt gör. Det pågår namninsamlingar och upprop mot Trumps ovilja att vara transparent med sina finanser.

På tisdagskvällen twittrade MSNBC:s värd Rachel Maddow ut att hon satt på uppgifter om Trumps skatteinbetalningar. I en ytterligare tweet förklarar Rachel Maddow att uppgifterna är från 2005.

Innan programmet ens hann börja svarade Vita Huset. I uttalandet skriver en talesperson för regeringen: ”du vet att du är desperat för att få bra rating när du är beredd att bryta mot lagen för att publicera uppgifter om två sidor av skatteinbetalningar som är över ett decennium gamla”.

Vita Huset skriver också att Trump var en av världens mest framgångsrika affärsmän och att han var skyldig sin familj, sina anställda och företagen att inte betala mer skatt än lagen kräver.

BREAKING: We've got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC. (Seriously).