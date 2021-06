Vita huset lovar sluta jaga mediers källor

USA:s regering uppger att man kommer att sluta att driva hemliga rättsprocesser för att få tillgång till journalisters samtals- och mejlhistorik i samband med utredningar av läckor.

Löftet ges efter avslöjanden den senaste tiden om flera sådana fall. The New York Times rapporterade i veckan att justitiedepartementet under expresidenten Donald Trump, och med fortsättning under den nuvarande Joe Biden-regeringen, drivit en process för att få tillgång till mejlhistorik för fyra av tidningens reportrar i jakten på en källa.