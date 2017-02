Vita huset anklagas för att ha pressat FBI

Donald Trumps stabschef Reince Priebus. Foto: Susan Walsh/AP/TT

Men FBI vägrade, rapporterar CNN.

Vita husets "förfrågan" ska ha framförts efter att FBI antytt till Vita huset att man inte trodde att rapporterna var sanna, säger flera anonyma tjänstemän till CNN. Källorna vill inte specificera vilka organ som kontaktats utöver FBI.

Vita husets förtret ska i synnerhet ha handlat om tidningen The New York Times rapportering om Trumpstabens kontakter med Ryssland under valrörelsen.

Förfrågningarna, som ska ha framförts av Trumps stabschef Reince Priebus, bryter mot mångåriga regler som förbjuder den typen av direktkontakt i ämnen som rör pågående utredningar. Både Trumps medarbetares eventuella kontakter med Moskva och ryska hackerattacker under valrörelsen utreds i USA.

Vita husets pressekreterare Sean Spicer är kritisk mot CNN:s rapportering i ämnet.

– Vi försökte inte tysta historien. Vi bad dem att säga sanningen, säger han.

Trumpregeringen har kritiserats för att vara Rysslandsvänlig i en tid då relationen mellan länderna är ansträngd, bland annat i ljuset av Rysslands annektering av Krim. Nyligen avgick Trumps nationelle säkerhetsrådgivare Michael Flynn, sedan det framkommit att han inte sagt hela sanningen om sina kontakter med Moskva till vicepresident Mike Pence.