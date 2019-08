Det senaste dygnets terroristdåd har väckt en nygammal kritik mot presidenten för dennes attacker mot icke-vita amerikaner. Många i medierna ser dock Trumps attacker mot icke-vita som en smart strategi för att skapa förutsättningar för nyval. Douthat tvivlar:

His race-baiting has clearly contributed to his chronic unpopularity, and his re-election chances would almost certainly be far better if he talked like George W. Bush on race instead.