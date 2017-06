Visuellt spektakel när Coldplay intar Ullevi

53 575 personer såg Coldplay spela på Friends Arena i Solna den 3 juli.

Motsvarande 4,3 miljarder kronor beräknas Coldplay spela in på hela turnén.

9 bussar transporterar runt personalen under den europeiska delen av turnén.

Omkring 3,5 miljoner personer kommer att ha sett bandet under turnén när den kommer till Göteborg. Förra året sålde Coldplay flest biljetter i världen.

303 985 personer såg Coldplay under fyra spelningar på Wembley i London i juni förra året. Det var världens mest inkomstbringande grupp av spelningar som gjordes under förra året.

185 000 kilo utrustning transporteras runt. Det krävs två Boeing 747 för prylarna. När transporten sker via land används 36 lastbilar.

Mat till omkring 300 personer som arbetade med turnén ordnades under delen i Nordamerika.

120 spelningar gör Coldplay under turnén.

900 pyrotekniska enheter, inklusive fyrverkerier, skjuts upp varje spelning.

Fler än 245 högtalare används.

45 gigabyte videofiler spelas upp på skärmarna.

23,4x12 meter stor är den största skärmen.

14 filmkameror filmar föreställningen.

Generatorer på 2,2 megawatt följer med. "Det är tillräckligt för att driva en mindre stad. Huvudkablarna är totalt sex kilometer", säger Anthony Hurlocker till TPI.

16 kilo konfetti skjuts upp i konsertens början.

Källor: TPI, Billboard, Global Motion, Beat the street, LSI, PLSN, Pollstar Pro, CX Media, Eat to the beat, Stagetruck