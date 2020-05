Wanås ståtliga slott ligger gömt djupt inne i den skånska Göingebygden. I år är det 33 somrar sedan de första konstnärerna bjöds in dit. Från när och fjärran har de rest för att skapa verk till den vindlande parken kring slottet. Under ett av sina besök där fångades Kimsooja (född 1957) av de vita överlakan som kvinnor i trakten under århundraden har vävt och dekorerat med spetsar och monogram. Det är lakan som bär på historia om födelse, kärlek och död. Det är handarbeten som bevisar att viljan att skapa skönhet är stark även under knappa och svåra förhållanden. Men de fladdrande lakanen väcker också till liv minnen från soliga sommardagar.

Kimsooja är född och uppvuxen i Sydkorea. Som ung konstnär flyttade hon till New York. Idag betraktar hon sig som en nomadisk konstnär. Med sin konst vill hon länka samman kontinenter, kulturer och människors liv. Hon använder sig av kvinnors traditionella arbete. Genom att lyfta in vävande, sömnad och tvättande i ett konstnärligt sammanhang, får hon oss att se på det med nya ögon. Hon gör det med ett holistiskt och antropologiskt perspektiv.