Viss återhämtning väntas på börsen

Efter gårdagens kraftiga kursfall på de ledande marknaderna finns nu tecken på ett bromsat fall. Terminshandeln runtom i Europa och på Stockholmsbörsen indikerar på en viss uppgång vid öppning. Detsamma gäller ledande index på Wall Street där New York-börsen noterade kraftiga fall under gårdagskvällen, S&P 500 backade 2,0 procent och Nasdaqs kompositindex föll 2,8 procent som resultat bland annat av att den amerikanska tioårsräntan stigit markant den senaste tiden. Under morgonen handlas den dock omkring 1,53 procent, några punkter ned jämfört med gårdagen.

På Stockholmsbörsen har storbolag som Sandviken, Boliden och H&M alla fått sänkta riktkurser nu under morgonen av olika analytiker. I övrigt väntar konjunkturprognos från KI.