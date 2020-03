Virusutbrott pausar klimatutsläpp

I spåren efter det nya viruset sars-cov-2 har Kinas utsläpp av växthusgaser sjunkit kraftigt, på grund av stillastående fabriker, färre transporter och minskat flygande. Enligt den brittiska klimatsajten Carbon Brief har koldioxidutsläppen varit drygt 100 miljoner ton mindre under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. Det motsvarar ungefär 6 procent av hela världens utsläpp under samma period – och är mer än dubbelt så mycket som Sveriges territoriella utsläpp under två års tid.