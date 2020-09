Virusspridningen tar fart i flera europeiska länder

På flera håll i Europa har coronavirusets spridning nu tagit ny fart. Vissa länder, som Albanien, Tjeckien, Montenegro, Bulgarien och Nordmakedonien, hade fler bekräftade fall i augusti än någon månad tidigare, rapporterar Euronews.

Tidigare under veckan rapporterades för första gången över 1 000 fall på en dag i Tjeckien. Under de senaste två veckorna har landet haft bland den högsta andelen nya smittofall per dag i relation till folkmängd, enligt ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control.