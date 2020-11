Virusläget i Italien "bortom kontroll"

Italien drabbades hårt av coronaviruset under våren och nu har en andra smittovåg dragit in över Medelhavslandet. I slutet av förra veckan rapporterades nära 50 nya dödsfall per dag och cirka 30 000 nya fall av smittan per dag.

För att bromsa smittspridningen infördes under förra veckan ett nattligt utegångsförbud i hela landet samt en avrådan från resor mellan regioner. Striktare restriktioner, som bland annat innebär stängda restauranger och barer, råder nu i flera särskilt drabbade regioner.