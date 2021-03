Virusläget i Stockholm fortsätter att förvärras och klockan 11 håller regionen en pressträff om hälso- och sjukvården och om nästa steg i vaccinationen.

Under de tre senaste veckorna har antalet konstaterade fall i regionen nästan fördubblats. Under hela vecka 8 konstaterades 6 336 nya fall av covid-19 i Stockholm. Tre veckor tidigare, under vecka 5, var det endast 3 225 nya fall.