Virtuell valuta i blåsväder – handeln stoppas

Värdet på den virtuella valutan Ethereum, eller Ether som den också kallas, föll kraftigt och hastigt i en så kallad ”flash crash” under förra veckan. Kryptovalutan rasade med hela 99 procent – från 319 dollar till 10 cent på den USA-baserade handelsplatsen GDAX, enligt CNBC.

Priset återhämtade sig relativt snabbt till över 300 dollar, men för vissa investerare var skadan redan skedd. Några blev av med tiotusentals kronor, andra såg alla sina investeringar gå upp i rök. Och i måndags var det dags för nästa ras, den här gången med 20 procent.

Bakom den senaste nedgången låg framför allt ett obekräftat rykte om att valutans grundare avlidit, något som senare visade sig vara falskt. Oron för nätvalutan och dess framtid kvarstår dock. Enligt experter på virtuella valutor finns det andra faktorer bakom prissvängningarna i Ether, däribland ett ökat handelsintresse från Kina.

Another day, another blockchain use case. https://t.co/OyHzdhEeGR