Vinylskivor tillbaka i matbutiker

Vinylplattor göre comeback i dagligvaruhandeln. Arkivbild. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Fem liter mjölk, smågodis, tvål – och Pink Floyds "The dark side of the moon" – så kan snart din inköpslista se ut när du besöker mataffären.

I veckan gör nämligen vinylskivor comeback i dagligvaruhandeln. Nypressade lp-klassiker av bland andra David Bowie, Iron Maiden och Ramones går nu att köpa i vissa svenska stormarknader och matbutiker. Även färskare artister, som Håkan Hellström, Laleh och Ed Sheeran finns i sortimentet.

Bakom initiativet står skivbolaget Warner och distributören Musikservice. Senast vinyl gick att köpa i matbutik var för nästan 30 år sedan då de fick lämna plats för cd-formatet, skriver de i ett pressmeddelande.

Från att ha varit i det närmaste noll har försäljningen av vinyl ökat stadigt under de senaste tio åren. Liknande initiativ har gjorts utomlands. 2015 började till exempel den brittiska dagligvarukedjan Tesco sälja vinylskivor.