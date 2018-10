Vintage-specialisten Hélène Hernmarck Olsson, grundare av Still in Fashion, om vad man ska tänka på när man lämnar in sin väska, märkena med bäst andrahandsvärde och vilka trender som gäller i höst.

Vad ska man tänka på när man lämnar in sin väska?

– Börja med att utgå från dig själv. Är väskan så sliten att du inte vill bära den är det troligt att ingen annan vill det heller. Kolla skicket på hörn, hur väskan ser ut undertill, vid handtagen och inuti.

Vad ska man tänka på när man köper en vintageväska?

– Man ska komma ihåg att väskan har använts och att det finns slitage. Här gäller det att fråga sig själv om det går leva med väskans eventuella skavanker.

Jag vill investera i en dyr väska – vilka har bäst andrahandsvärde?

– Klassiska märken som Hermès, Chanel och Louis Vuitton. Neutrala färger är också enklare att sälja vidare, förutom vid jul – då är många på jakt efter en röd väska.

Vilka väskor är populärast just nu?

– Just nu säljer Gucci väldigt bra. Annars är det mycket 90-tal, med Diors logomönster och Pradaväskor i nylon. Versace är också på väg tillbaka.

Handlar vi mer vintage idag?

– Definitivt. Förr var det många som lämnade in och färre som köpte. Men att shoppa second hand är inte fult längre. Dessutom är det många som vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Det märks inte minst bland unga, och det ju är de som sätter trenderna.

Drömväska att sälja vidare?

– Det vore kul att få in en Hermès Constance, även om den skulle ta längre tid att sälja.

Vilka produkter har ett sämre andrahandsvärde?

– De märken som massproducerar, som Michael Kors till exempel. Skor är också svårt.

Vilka väskor ska jag kolla efter när jag rensar i garderoben?

– Chanel, de flesta modeller säljer bra. Mulberry Bayswater och Louis Vuittons Neverfull, Keepall och Speedy har också väldigt bra andrahandsvärde.